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МФЦ Прикамья возглавил специалист из МосквыСегодня в 13:11

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Новый руководитель уже приступил к работе.

МФЦ Пермского края обрел постоянного руководителя. Им стал Игорь Никитин, последние 5 лет работавший начальником одного из управлений министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Соответствующий приказ подписал и.о. министра информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров, передает "Уралинформбюро".

Игорь Никитин родился в 1976 году в Перми. Окончил Пермский государственный технический университет по специальности "Динамика и прочность машин", также аспирантуру экономического факультета Пермского госуниверситета. К должностным обязанностям новоиспеченный руководитель приступил 16 марта.

Его предшественник Дмитрий Дымбрылов в апреле 2016 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным УФСБ Прикамья, в течение 2014-2015 годов Дымбрылов и его заместитель Наталья Гладкова подписывали документы с завышенной стоимостью работ по строительству многофункциональных центров. Ущерб оценивается в 31,3 миллиона рублей.

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