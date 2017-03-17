В своей администрации.

Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников назначил заместителем главы своей администрации юриста Яну Дорофееву, передает "Уралинформбюро".

Новоиспеченная соратница Решетникова имеет два высших образования по специальностям "юриспруденция" и "менеджмент". С 2012 года руководила Агентством по делами юстиции и мировых судей Пермского края.

В должности замглавы губернаторской администрации Дорофеева будет курировать юридическое сопровождение деятельности главы региона, взаимодействие с судебными органами и прокуратурой, а также координировать правовые службы органов власти Прикамья.