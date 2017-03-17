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Ноженко решил бежать из свердловского кабминаСегодня в 18:01

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Уходит на понижение.

Министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко собрался покинуть кабмин и перейти на работу рангом пониже – главой администрации Ленинского района Екатеринбурга. Как передают источники "Уралинформбюро" в правительстве, чиновник идет на этот шаг не от хорошей жизни. "Инициатива исходит не только от него – есть люди в резиденции губернатора, кто хочет его поскорее убрать", - отмечает собеседник агентства.

Известие об уходе появилось достаточно неожиданно. Как подчеркивают опрошенные "Уралинформбюро" инсайдеры, находящийся в кратком отпуске губернатор еще ничего по этому поводу никому не сказал. При этом в правительстве сходятся на том, что, скорее всего, Ноженко уйдет. А пока министр пойдет в отпуск.

Как ожидается, нынешний глава Ленинского района Екатеринбурга Евгений Архипов уйдет на повышение и займет кресло отставленного вице-мэра Евгения Липовича. "Там торговых объектов много – ему должно быть комфортно", - иронизируют коллеги по поводу Дмитрия Ноженко, намекая на его прошлое, когда он работал председателем комитета по бытовому обслуживанию населения Екатеринбурга под началом тогдашнего вице-мэра Виктора Контеева.

В кабмине Д.Ноженко работал с 2006 года, сначала в качестве замминистра торговли, питания и услуг, в 2009 – возглавил ведомство, а с 2012 занял должность главы министерства экономики.

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