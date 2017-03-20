В компании кандидата от ЛДПР.

По предварительным итогам довыборов в гордуму Екатеринбурга, в Кировском одномандатном округе (№8) большинство голосов набрал кандидат от ЛДПР Григорий Вихарев.

В Орджоникидзевском (№14) вперед вышел самовыдвиженец Владимир Смирнов. По предварительным данным, он получил около 41% голосов. Следом идет единоросс Владимир Стругов, набравший порядка 34%.

По данным горибзиркома на 18.00, явка в округе №№8 и 14 составила 15,6% и 13% соответственно. Досрочно там проголосовало 2 800 и 1 200 человек, передает "Уралинформбюро".

При этом в городском избиркоме не исключают, что результаты в округе №8 могут быть пересмотрены из-за жалоб на нарушения. В течение дня сообщалось об агитации на участках и подкупе избирателей.

Следует отметить, что проведение досрочных выборов по Кировскому округу связано с назначением экс-депутата Светланы Учайкиной главой регионального минкультуры, по Орджоникидзевскому – с избранием Игоря Володина депутатом ЗакСо Свердловской области.