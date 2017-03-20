Рейтингов.

По результатам опросов, рейтинг президента США Дональда Трампа опустился до рекордно низких отметок. По данным агентства Gallup, по состоянию на 18 марта 2017 года лишь 37% американцев одобряют работу гослидера, а 58% настроены негативно. Тогда как на момент инаугурации 45% были "за", столько же - "против", сообщает "Уралинформбюро".

Рейтинг составлен на основании телефонных опросов 1,5 тысячи американцев. Погрешность выборки - 3%.

Рейтинг Трампа падает на фоне многочисленных протестов в США против политики нового президента. Зачастую митинги заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией.