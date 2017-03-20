В преддверии половодья.

20 марта 2017 года в столицу Урала с рабочим визитом прибудет заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РФ Владлен Аксенов. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Главная цель визита - проверка готовности специализированной пожарно-спасательной части, авиационно-спасательного центра и Уральского регионального поисково-спасательного отряда к половодью и пожароопасному периоду. Кроме того, Аксенов ознакомится с ходом реконструкции здания третьей пожарной части на улице Радищева. Работы там должны завершиться к 1 ноября 2017 года.