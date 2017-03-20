Транспортную реформу повесили на Архипова.

20 марта 2017 года глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб официально представил нового вице-мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. На смену Евгению Липовичу пришел Евгений Архипов, последние 6 лет возглавлявший Ленинский район города, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

До прихода в райадминистрацию он руководил МУ "Благоустройство", был замдиректора по строительству объектов дорожной инфраструктуры МУ "Капитальное строительство".

Предыдущий вице-мэр по благоустройству Евгений Липович, около 10 лет отработавший в горадминистрации, ушел в отставку в начале февраля 2017 года. Это произошло на фоне скандала в связи с транспортной реформой Екатеринбурга, предполагающей значительное сокращение маршрутной сети и перекраивание рынка перевозок в пользу муниципальных предприятий. После бури народного негодования нововведение отложили на 2 года, чтобы не поднимать шумиху перед мундиалем.

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