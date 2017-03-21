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Депутаты спросят с губернатора за рекламу в Екатеринбурге 20 марта в 15:24

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Доходы от которой упали в десятки раз.

Екатеринбург продолжает терять деньги от рекламы и распределения земельных участков под строительство. Соответствующие полномочия города были переданы на уровень региональных министерств в 2015 году, после чего резко снизились поступления в бюджет по этим статьям дохода. О перспективах решения данной проблемы депутаты намерены спросить губернатора в рамках подготовки отчета Евгения Куйвашева о проделанной за год работе, сообщает "Уралинформбюро".

"Нас пытаются убедить, что противостояние между городом и областью осталось в прошлом. Может быть, оно так и есть, однако горожане до сих пор продолжают страдать от решений, рожденных в этом противоборстве. Поступления средств в бюджет города по этим двум направлениям резко снизились. И даже не в 2 раза, а фактически на порядок. За рекламу в 2016 году получили 69 миллионов рублей (в 2015 году – 306 миллионов), а по договорам о развитии застраиваемых территорий доход в прошлом году составил только 21 миллион рублей (в 2015 году – 218 миллионов). Если противостояние в прошлом, так, может, пора вернуться на исходную", - пояснил "Уралинформбюро" автор инициативы, депутат Евгений Зяблицев.

Стоит отметить, что вопрос о возврате полномочий по рекламе и градостроительству активно обсуждался летом 2016 года. Официально даже было объявлено о создании неких рабочих групп, которые должны были предложить компромиссные варианты. Однако никаких результатов этого процесса так и не было представлено.

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