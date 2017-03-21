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Замминистра юстиции назначен главным судебным приставом РФ20 марта в 14:22

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Кандидата подбирали месяц.

Новым руководителем Федеральной службы судебных приставов назначен Дмитрий Аристов, передает "Уралинформбюро". Об утверждении его кандидатуры сообщается на сайте президента РФ 20 марта 2017 года.

Д.Аристов - действительный государственный советник России первого класса, полковник запаса. Последние 4,5 года занимал пост замглавы Министерства юстиции РФ.

Место главного судебного пристава освободилось 15 февраля 2017 года, когда предыдущий руководитель ФССП был назначен врио губернатора Карелии.

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