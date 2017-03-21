Великобритания "высунет нос" из ЕС в марте20 марта в 18:26
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На "сборы" уйдет два года.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода страны из Евросоюза 29 марта, сообщило Министерство по делам Brexit. Если все пойдет по плану, страна окончательно покинет ЕС через два года.
Стоит напомнить, что 16 марта королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit, одобренном на референдуме еще минувшим летом, передает "Уралинформбюро".
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