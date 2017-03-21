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На Ямале сменили главу управления Росприроднадзора20 марта в 18:47

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Он прилетел с юга.

Имя нового начальника управления Росприроднадзора по ЯНАО официально объявлено спустя 10 дней после назначения. 20 марта Сергей Попов встретился с губернатором Дмитрием Кобылкиным, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Ранее в СМИ публиковались неофициальные данные том, что 10 марта ведомство сменило руководителя. Предшественница Попова Наталья Колесникова четыре года трудилась в ранге и.о. Сам он занимал пост замначальника службы администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей.

Стоит отметить, что работа управления Росприроднадзора по ЯНАО на протяжении многих лет вызывает вопросы у окружной прокуратуры. Регулярно выявляются недочеты в части лицензирования, ведения реестра опасных объектов и взыскания штрафов за негативное воздействие на окружающую среду.

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