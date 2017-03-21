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На место Ноженко сватают главу екатеринбургского "Водоканала"Сегодня в 09:35

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Пока глава минэкономики в отпуске.

Одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы минэкономики Свердловской области является гендиректор ЕМУП "Водоканал" Александр Ковальчик. Его кандидатура сейчас проходит согласование, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник.

Занимающего в настоящее время должность министра Дмитрия Ноженко в последние дни активно сватают на место главы администрации Ленинского района. Последнее освободилось с повышением Евгения Архипова до вице-мэра Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.

"Инициатива исходит не только от него (Дмитрия Ноженко - прим.ред.) – есть люди в резиденции губернатора, кто хочет его поскорее убрать", - пояснил "Уралинформбюро" близкий к ситуации источник.

Впрочем, ожидать скорейшего ухода Дмитрия Ноженко из регионального правительства вряд ли стоит – министр в настоящее время находится в отпуске.

Пока решается вопрос с постоянным главой администрации Ленинского района, исполнять обязанности руководителя будет Олег Зятев – замглавы по вопросам благоустройства.

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