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Депутата Карапетяна оставили на "закуску"Сегодня в 10:47

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Под занавес заседания ЗакСо.

Депутаты Заксобрания Свердловской области отложили публичную "порку" Армена Карапетяна на вечер. Обсуждение коллеги, пойманного пьяным за рулем, внесли в последний пункт повестки "разное". Народный избранник, в свою очередь, также попросил слова.

Карапетян был задержан сотрудниками ГИБДД в ночь 11 декабря 2016 года. В ходе перепалки нетрезвый депутат пытался отмахнуться от автоинспекторов своими депутатскими "корочками". Попавшая на видео перебранка долетела до федеральных телеканалов. Суд лишил Карапетяна прав, а мандатная комиссия Заксобрания, под давлением общественности, решила погрозить депутату пальцем - на большее у нее полномочий нет.

Ранее по теме:
Карапетяна публично "выпорют" в Заксобрании

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