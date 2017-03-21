Чусовитин возвращается в "Единую Россию".

В команде и.о. губернатора Пермского края Максима Решетникова продолжается ротация кадров. 21 марта последний день в качестве замруководителя администрации главы региона работает Алексей Чусовитин, курировавший политический блок.

С уходом чиновника его должность будет сокращена, а функционал перейдет к главе губернаторской администрации Рустему Юсупову, сообщил "Уралинформбюро" собственный источник.

Чусовитин же с завтрашнего дня начнет работу в реготделении "Единой России". В беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" он пояснил, что пока что речь идет о сотрудничестве "на общественных началах".

"Дальше будем смотреть. Потому что если там занимать, условно говоря, какой-то официальный пост, то должна пройти некая легитимная процедура назначения", - рассказал Чусовитин, добавив, что в круг его задач войдет подготовка и проведение праймериз ЕР весной 2017 года.

Следует отметить, что Алексей Чусовитин уже работал в рядах "медведей" - в 2016 году он возглавлял технологическую группу штаба единороссов Прикамья на выборах Госдумы, краевого Заксобрания и представительных органов на местах.