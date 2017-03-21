Оппозиционеры не уговорили ЕР на интригу.

Фракция "Единой России" в Заксобрании Свердловской области отказалась поддержать инициативу коллег по снижению муниципального фильтра на выборах губернатора с 7,9% до 5%. Кандидатам придется собирать в свою поддержку порядка 126 голосов депутатов, представляющих не менее 55 муниципалитетов региона, сообщает "Уралинформбюро".

На пересмотре этой нормы настаивал альянс из депутатов КПРФ, "Справедливой России" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Для принятия законопроекта необходимо было заручиться поддержкой хотя бы части представителей ЕР, которых коллеги пытались уговорить прямо на заседании. "Интерес людей к выборам каждый год падает. Давайте хотя бы ради интриги снизим барьер. Все равно ведь кандидат от ЕР потом выиграет", - предлагал в частности депутат Евгений Зяблицев.

В ходе дебатов парламентарии также напрямую спросили главу фракции "Единой России" Виктора Шептия о том, будут ли муниципальные депутаты от ЕР поддерживать выдвижение кандидатов от других партий. Тот ответил уклончиво, сославшись на то, что вопрос еще не обсуждался.

В конечном счете законопроект поддержали лишь 7 депутатов, еще 6 воздержались, а 28 - фракция ЕР в полном составе - проголосовали "против".