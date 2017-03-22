Из гордумы.

Администрация Екатеринбурга инициирует уменьшение количества депутатов в городской думе, избранных по партийным спискам. Об этом в эфире телеканала "41-Домашний" заявил вице-мэр Сергей Тушин.

"Как минимум будем инициировать снижение доли депутатов, избираемых по партийным спискам, с 50% до 25%. Одномандатная система более эффективна, она позволяет смотреть глаза в глаза избирателю и депутату", - пояснил чиновник, добавив, что и явка на выборы по "одномандатному признаку" в Екатеринбурге выше.

Городские власти внесут свое предложение в Заксобрание региона, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что в большинстве муниципалитетов Свердловской области, в том числе Екатеринбурге, местные думы в последние годы избираются по смешанно-мажоритарной системе - по спискам и округам. Однако с начала 2017-го в регионе стартовала кампания по переходу к исключительно мажоритарной схеме (только по округам). В авангарде изменений, спущенных на Средний Урал сверху по линии "Единой России", города, где ближайшие выборы думы состоятся в сентябре 2017 года.



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