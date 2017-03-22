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Суд запретил сторонникам Навального митинговать в Екатеринбурге21 марта в 17:34

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Опасаясь за госбезопасность.

21 марта Ленинский райсуд Екатеринбурга отклонил иск сторонников Алексея Навального, пытавшихся опротестовать запрет на проведение в уральской столице митинга против коррупции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Ответчиком выступало министерство общественной безопасности Свердловской области, отклонившее заявку екатеринбургского штаба оппозиционера на проведение акции. По мнению ведомства, фактически митинг направлен против председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и может трактоваться как подрыв безопасности государства.

О проведении аналогичной акции 26 марта в Москве первым сообщил сам Алексей Навальный, предложив присоединиться к ней своим сторонникам в других регионах страны. Призыв в числе прочих подхватили Екатеринбург, Нижний Тагил и Качканар - везде оппозиционерам дали от ворот поворот.

Начальник штаба Навального в уральской столице Виктор Бармин заявил, что намерен опротестовать решение суда.

Ранее по теме:
Екатеринбургские сторонники Навального готовят митинг против Медведева

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