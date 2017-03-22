И обозвал коллегу "сусликом".

Публичная "порка" депутата "Справедливой России" Армена Карапетяна на заседании свердловского Заксобрания 21 марта 2017 года обернулась истерикой. У обиженного парламентария не выдержали нервы, передает "Уралинформбюро".

Все началось с событий в ночь на 11 декабря 2016 года, когда А.Карапетян был задержан полицией за пьяную езду. Видео, где он размахивает перед инспекторами депутатскими корочками, попало на центральные телеканалы. Мандат нарушителю не помог - в январе 2017 года суд лишил его водительских прав на полтора года. Теперь под давлением общественности мандатная комиссия решила публично осудить коллегу.

Тот в долгу не остался и обвинил комиссию в нелегитимности, после чего обрушился на ее председателя Алексея Коробейникова: "Мы знаем, каким благополучным образом он выступил, проиграв везде. Потом бегал, как суслик, по всем партиям, искал судьбу. Его пожалели. И теперь он устроил такой цирк тут". Карапетян назвал Коробейникова "плохим мальчиком", а все произошедшее - "подставой". Чтобы остановить перепалку, спикер Людмила Бабушкина спешно закрыла заседание.