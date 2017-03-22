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Екатеринбургский избирком утвердил итоги довыборов в гордумуСегодня в 13:21

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Оснований для отмены не нашли.

Избирательная комиссия Екатеринбурга признала состоявшимися довыборы депутатов гордумы по округам №8 и №14. Несмотря на многочисленные заявления о подвозе и подкупе избирателей, оснований для отмены результатов не нашлось.

"Полиция должна подобные случаи, если они были, зафиксировать, потом направить заявление в суд, и это считается подтверждением. Никаких подтверждений так и не было представлено, соответственно, у нас не было оснований отменять результаты", - пояснил "Уралинформбюро" председатель горизбиркома Илья Захаров.

Согласно утвержденным итогам, в округе №8 победил выдвигавшийся от ЛДПР Григорий Вихарев, в округе №14 - самовыдвиженец Владимир Смирнов.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга прошли 18 марта. Проводились они в связи с тем, что осенью два депутаты сложили полномочия: Светлана Учайкина перешла на пост министра культуры области, Игорь Володин - в Заксобрание.

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