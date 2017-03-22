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Копейск возглавил бывший зампрокурора областиСегодня в 18:12

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Депутаты проголосовали единогласно.

Новым главой Копейска избран Владимир Можин. Он утвержден единогласно на внеочередном заседании депутатов городского собрания 22 марта 2017 года, сообщает "Уралинформбюро".

В прошлом вся профессиональная деятельность В.Можина была связана с работой в прокуратуре. В надзорное ведомство он пришел сразу после института в 1988 году, прошел путь от помощника прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска до первого заместителя прокурора Челябинской области. В ноябре 2016 он ушел в отставку по выслуге лет.

Поиск нового мэра Копейска длился с июля 2016 года, когда бывший глава города Вячеслав Истомин был задержан по обвинению в получении взятки. В декабре ему на смену был избран Валерий Устинов, до того замглавы Уральского центра МЧС, однако уже через две недели он подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем.

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