За экономию на нацпроектах.

Совет по стратегическому планированию при президенте РФ планирует ввести премии для чиновников за экономию средств при реализации нацпроектов, сообщает "Уралинформбюро".

Идея возникла в ходе разработки методов стимулирования госслужащих, задействованных на приоритетных направлениях. Как сообщают "Известия" со ссылкой на неназываемые источники в правительстве, участники обсуждения склоняются к созданию премиального фонда. Выплаты из него будут производиться тем, кто сможет добиться исполнения целевых показателей развития и сэкономить при этом не менее 10% бюджета проекта.

Размер бонусов пока не определен.