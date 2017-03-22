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А им все мало: чиновникам добавят премийСегодня в 19:05

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За экономию на нацпроектах.

Совет по стратегическому планированию при президенте РФ планирует ввести премии для чиновников за экономию средств при реализации нацпроектов, сообщает "Уралинформбюро".

Идея возникла в ходе разработки методов стимулирования госслужащих, задействованных на приоритетных направлениях. Как сообщают "Известия" со ссылкой на неназываемые источники в правительстве, участники обсуждения склоняются к созданию премиального фонда. Выплаты из него будут производиться тем, кто сможет добиться исполнения целевых показателей развития и сэкономить при этом не менее 10% бюджета проекта.

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