Госдума освободила от налогов депутатов и чиновниковСегодня в 17:06
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Попавших под санкции.
Госдума РФ на заседании 22 марта приняла в третьем окончательном чтении закон об освобождении от налогов лиц, включенных в санкционные списки зарубежных государств, сообщает "Уралинформбюро".
Сейчас в "стоп-листах" США и Евросоюза более 150 россиян. По большей части это депутаты, чиновники и руководители госкорпораций. Всем им запрещено владеть иностранными банковскими счетами или ценными бумагами. Однако они могут иметь зарубежную недвижимость, с которой также необходимо платить налог.
По словам автора поправок, главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, попавшие под санкции обязаны жить в России и становятся ее налоговыми резидентами - корректировка системы налогообложения позволит им избежать двойной уплаты налогов, несмотря на постоянное проживание в РФ.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо предоставить ФНС подтверждение о резидентстве за рубежом. Соответствующая поправка будет внесена в Налоговый кодекс РФ.
Инициатива, хоть и прошла, единогласного одобрения не получила. За принятие поправок выступили 322 депутата, против проголосовали фракции "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР – 85 человек.
"Олигархи уходят из-под контроля Налогового кодекса. Заявляют, что являются резидентами другого государства и говорят привет, по сути, российскому обществу", - цитирует РБК депутата от КПРФ Валентина Шурчанова.
Позицию коллеги разделил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он признал, что попавшие под санкции бизнесмены "немного обеднели", однако потери российского бюджета от принятия закона будут серьезнее – в районе 2-3%.
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