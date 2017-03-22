На 3 года.

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российской участнице "Евровидения-2017" Юлии Самойловой.

"Решение принято на основе полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - написала на на своей странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Планировалось, что Юлия Самойлова исполнит на "Евровидении" композицию Flame Is Burning. 27-летняя певица заявляла, что о выступлении на этом конкурсе она мечтала всю жизнь, передает "Уралинформбюро".

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