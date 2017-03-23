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России нашли достойного короны монархаСегодня в 10:55

Такого знают 6% граждан.

Большая часть россиян не поддерживает идею перехода к монархическому строю. Против высказались 68% опрошенных социологами "ВЦИОМ-Спутник", сообщаю "Известия".

"В принципе не против" передачи власти по наследству 22% респондентов, однако они не видят человека, который мог бы примерить на себя роль монарха. А вот 6% уверенно заявили, что такая личность в России есть.

По данным исследователей, к монархии терпимо относятся в основном люди в возрасте от 18 до 34 лет – таких 68%.

При этом 50% поборников монархии не смогли объяснить, чем обусловлена их позиция. 10% считают, что у власти должен быть один человек. 8% назвали этот политический строй традиционным для России и столько же уверены – при монархии будет больше порядка.

Следует отметить, что большинство опрошенных (88%) назвали наиболее подходящей формой правления для России республику, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
так будет Сегодня в 11:20

В РОССИИ, и не только в России должен быть СОЦИАЛИЗМ. Только социализм спасёт человечество от гибели. Монархии в России больше никогда не будет

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