За Североуральск.

В Свердловской области разразился очередной политический кризис - на этот раз в Североуральске. Город переживает думский раскол: часть депутатов выступила против отмены голосования по партийным спискам на муниципальных выборах, на чем настаивает "Единая Россия" и администрация губернатора. Вопрос пришлось снять с повестки дня, пока стороны не придут к компромиссу.

Сейчас в гордуме Североуральска числится 17 депутатов. Для принятия решения необходима поддержка как минимум 14 народных избранников. Однако пока за мажоритарную систему выборов (по одномандатным округам) выступают лишь 9 членов фракции "Единой России".

"Все остальные партии: КПРФ, СР, ЛДПР – против данного решения. Я лично считаю, что отмена голосования по партийным спискам ослабит наши позиции. Сейчас, к примеру, КПРФ стабильно набирает на выборах 10% голосов, что гарантирует места в думе. А если выборы будут проходить только среди одномандатников – это существенно повысит расходы на агитацию, такие средства по карману лишь представителям "партии власти", - пояснил "Уралинформбюро" депутат гордумы Североуральска Алексей Бердников.

По его словам, руководство реготделений СР и КПРФ запретило своим голосовать за отмену списков под страхом лишения партбилетов.

Однако, по словам источников "Уралинформбюро", спор о переходе на мажоритарную систему может быть лишь предлогом для торга за кресло председателя гордумы Североуральска. Депутаты-оппозиционеры могут передумать в случае, если действующий спикер Борис Меньшиков подаст в отставку, а его кресло займет вице-спикер Владимир Паслер, брат бывшего премьера Свердловской области Дениса Паслера. Тем самым влияние администрации губернатора на город будет ослаблено, но взамен та получит выгодную ей систему выборов.