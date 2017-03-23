Отчитаться о них нужно до 1 апреля.

Вместе со сдачей деклараций о доходах госслужащие Свердловской области в этом году должны будут сообщить информацию о своих страницах в соцсетях, сообщает "Уралинформбюро". Тех, кто забудет это сделать, уволят. Как пояснил на заседании кабмина первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, таковы новые требования федерального законодательства.

Чиновники должны предоставить информацию о своих аккаунтах до 1 апреля. Как уточнил Тунгусов, сообщать об использовании сервисов мгновенного обмена сообщений вроде Telegram пока не нужно.