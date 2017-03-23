Бороться с "договорняками".

Весна идет, а где дороги? Этот традиционный вопрос задают автомобилисты Екатеринбурга, маневрируя по колдобинам на городских улицах и переулках. Будьте спокойны, уважаемые горожане, мэрия о вас не забыла и уже в конце марта проведет два аукциона на "ремонт дорог общего пользования местного значения города Екатеринбурга как административного центра Свердловской области".

За пафосным затейливым названием кроется заказ на 1,2 миллиарда рублей по 47 объектам, которые должны быть приведены в божеский вид к 31 октября 2017 года. И мы ожидаем, что в аукционный бой ринутся хорошо известные в Екатеринбурге компании - ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" и ОАО "Трест Уралтрансспецстрой". Более того, изучение аукционной документации наводит на мысль, что эти дорожные монстры, как и прежде, смогут без особого напряга победить. То ли заказчик (МКУ "Городское благоустройство") случайно наделал ошибок в своих "хотелках", то ли задумал какую-то загогулину. Вот это надо проверить!

47 объектов – это участки екатеринбургских улиц. На Химмаше, Уралмаше, ВИЗе, Юго-Западе, в центре города. Рукой заказчика они собраны в два крупных лота. Победитель одного из аукционов, например, должен будет отремонтировать улицу Торговая (Химмаш) и улицу Фестивальную (Уралмаш). И ничего, что между ними расстояние свыше 20 километров?

А еще подрядчик должен будет провести согласование схемы закрытия ремонтируемых дорог с организациями, курирующими порядок проведения работ, и, по сути, установить сроки ремонта. Заказчик (читай мэрия Екатеринбурга) определил лишь общую дату завершения "трудового лета" - 31 октября. А когда конкретно будут восстанавливаться улица Академика Шварца, переулок Утренний, улица Папанина и прочие городские "дороги-направления" почему-то не обозначил. Графика работ в представленной документации нет.

Екатеринбургские СМИ хорошо осведомлены, что информацию о перекрытии дорог на ремонт распространяет мэрия. И интуиция подсказывает, что именно Серый дом планирует конкретные сроки дорожного "наступления". Ну, кому из дорожников позволят безгранично хозяйничать на магистралях города? Это ведь только городскому начальству известно, когда можно закрывать улицу Карла Либкнехта от Первомайской до ТЮЗа: а вдруг по "гостевому маршруту" в июле помчится кортеж Путина? Или сторонникам Навального разрешат пройти демонстрацией по Бахчиванджи в Кольцово, а там как назло дорожники все расковыряют.

Скажем откровенно – нам надоело строить догадки о подозрительных дорожных ремонтах в Екатеринбурге. Пора перо менять на шпагу и выходить на реальный поединок, который покажет – есть ли сговор чиновников с милыми их сердцу дорожниками или нет.

"Уралинформбюро" создает прецедент в Свердловской области. Мы направили в региональное Управление ФАС жалобы на два объявленных аукциона. Мотивировка нашего требования о проверке их документации на соответствие законодательству занимает 12 страниц. Антимонопольное ведомство уже заблокировало на площадке РТС-тендер возможность заключения контрактов по итогам аукционов, которые должны пройти утром 27 марта. Ближе к вечеру 27 марта в УФАС состоится рассмотрение жалоб "Уралинформбюро" по существу. Мы подробно расскажем о том, что выяснится на заседании.