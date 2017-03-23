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Глава Югры повысила советника до заместителяСегодня в 17:17

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По надзору за чиновниками кабмина.

Контрольно-надзорную сферу деятельности правительства Югры с 24 марта будет курировать Галина Максимова. Распоряжение о назначении ее вице-губернатором с соответствующим функционалом подписала глава округа Наталья Комарова, передает "Уралинформбюро".

Галине Максимовой 56 лет. Она является уроженкой поселка Высокое Челябинской области. Имеет два высших образования – Свердловского юридического института имени Р.А. Руденко (ныне Уральский государственный юридический университет) и Челябинского государственного университета. В последние годы работала судьей Арбитражного суда ХМАО-Югры и советником губернатора автономного округа.

Кроме того, Комарова ввела еще одну ставку вице-губернатора. Кто займет пост, пока не сообщается, однако известно, что этот заместитель будет курировать сферу жилищного и строительного надзора, защиты окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, здравоохранение, образование и ветеринарную службу.

Ранее за эти направления отвечал первый замгубернатора Геннадий Бухтин. Теперь он будет курировать департаменты по управлению государственным имуществом, госзаказа, труда и занятости населения, а также региональную службу по тарифам Югры. Помимо этого, в ведении Бухтина - финансово-экономическая и проектная деятельность органов власти автономного округа.

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