России предсказан новый военный конфликтСегодня в 19:09
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В унисон предвыборной кампании.
В период кампании по выборам президента РФ в 2018 году Россия может ввязаться в новый вооруженный конфликт. Такой прогноз сделал один из ведущих российских политологов Евгений Минченко на конференции Российской ассоциации по связям с общественностью 23 марта, сообщает "Уралинформбюро".
По мнению Минченко, "силовой ответ на внешнюю угрозу" - один из традиционных приемов президента Владимира Путина при решении политических задач. "Возникает вопрос: а кто будет этой угрозой? Традиционно считается, что эта угроза будет с юга", - отметил эксперт.
Еще одна президентская уловка - "оттеснение попутчиков". В связи с чем стоит ждать смены части лидеров оппозиции и ближайшего окружения Путина.
Наконец, одной из интриг кампании, по мнению Минченко, станет игра в "выборы преемника". Речь идет о том, кого вновь избранный президент посадит в кресло премьера РФ.
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