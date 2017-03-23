В унисон предвыборной кампании.

В период кампании по выборам президента РФ в 2018 году Россия может ввязаться в новый вооруженный конфликт. Такой прогноз сделал один из ведущих российских политологов Евгений Минченко на конференции Российской ассоциации по связям с общественностью 23 марта, сообщает "Уралинформбюро".

По мнению Минченко, "силовой ответ на внешнюю угрозу" - один из традиционных приемов президента Владимира Путина при решении политических задач. "Возникает вопрос: а кто будет этой угрозой? Традиционно считается, что эта угроза будет с юга", - отметил эксперт.

Еще одна президентская уловка - "оттеснение попутчиков". В связи с чем стоит ждать смены части лидеров оппозиции и ближайшего окружения Путина.

Наконец, одной из интриг кампании, по мнению Минченко, станет игра в "выборы преемника". Речь идет о том, кого вновь избранный президент посадит в кресло премьера РФ.