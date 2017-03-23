Его встречал губернатор.

23 марта в Екатеринбург прибыл Генпрокурор РФ Юрий Чайка. В аэропорту Кольцово его встречали губернатор Евгений Куйвашев и замгенпрокурора Юрий Пономарев, сообщает "Уралинформбюро".

Сегодня вечером Чайка планирует встретиться с однокурсниками по Свердловскому юридическому институту (ныне -Уральский государственный юридический университет).

24 марта Генпрокурор проведет совещание с участием губернаторов и прокуроров 41 региона России. В мероприятии примут участие бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, член СовФеда Юрий Неелов, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Речь пойдет о проблеме незаконных проверок предпринимателей и проволочках при оплате госконтрактов.