×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


КНДР готовится к новому ядерному испытаниюСегодня в 08:14

  • Текст

США в панике.

КНДР заканчивает подготовку к новому ядерному испытанию. По предварительной информации, оно состоится со дня на день, крайний срок - конец марта. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.

По данным источников, Северная Корея уже завершила постройку новых тоннелей в районе полигона Пунгери. Сейчас туда спешно перебрасывается необходимая для испытания техника.

Следует отметить, что КНДР необходимо реабилитироваться после недавнего провала. Запуск ракеты на этой неделе прошел неудачно, она взорвалась через несколько секунд после взлета, передает "Уралинформбюро".

В целом за последние 10 лет Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Реформа МЧС: вертолеты на вылет

Сотрудники на улицу.

"Хрущевкам" приказано долго жить

"Хрущевкам" приказано долго жить

В Екатеринбурге денег на снос нет.

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×