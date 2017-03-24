КНДР готовится к новому ядерному испытаниюСегодня в 08:14
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США в панике.
КНДР заканчивает подготовку к новому ядерному испытанию. По предварительной информации, оно состоится со дня на день, крайний срок - конец марта. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.
По данным источников, Северная Корея уже завершила постройку новых тоннелей в районе полигона Пунгери. Сейчас туда спешно перебрасывается необходимая для испытания техника.
Следует отметить, что КНДР необходимо реабилитироваться после недавнего провала. Запуск ракеты на этой неделе прошел неудачно, она взорвалась через несколько секунд после взлета, передает "Уралинформбюро".
В целом за последние 10 лет Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок.
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