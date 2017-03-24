Запрет вступил в силу.

Активисты Алексея Навального окончательно лишились шанса на проведение законного митинга протеста в Екатеринбурге, намечавшегося на 26 марта. 24 марта Свердловский облсуд отклонил апелляцию штаба оппозиционера на решение Ленинского суда о запрете акции. Теоретически данное решение еще может быть обжаловано, но на это просто нет времени.

Изначальный вердикт вступил в законную силу, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

В грядущее воскресенье Навальный и его сторонники собирались провести митинг против коррупции в 80 городах страны. В Екатеринбурге они планировали "оккупировать" площадь Труда. Департамент общественной безопасности отклонил заявку, усмотрев угрозу госбезопасности.