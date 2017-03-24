СМИ раскрыли личность убийцы беглого экс-депутата ГосдумыСегодня в 13:38
- Текст
Якобы это агент российских спецслужб.
Экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова в Киеве убил 28-летний Павел Паршов, пишет "Лайф" со ссылкой на собственные источники.
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, киллер служил в украинской Нацгвардии, куда был внедрен как "агент российских спецслужб". Также известно, что Паршов был объявлен в розыск по делу о фиктивном предпринимательстве и легализации преступных доходов.
Убийство российского экс-парламентария Дениса Вороненкова было совершено 23 марта возле киевского отеля "Премьер-палас". Стрелявший был ранен охранником Вороненкова и позже скончался в больнице, передает "Уралинформбюро".
Денис Вороненков скандально прославился после того, как, не сумев переизбраться в Госдуму, вместе со своей супругой Марией Максаковой переехал на Украину. Там он сменил гражданство и дал показания против экс-президента Виктора Януковича.
Ранее по теме:
Беглый экс-депутат Госдумы застрелен в Киеве
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:54
Тюменец упал с 7 этажа
Получив смертельные травмы.Сегодня в 15:52
На челябинском заводе "Мечела" погиб рабочий
Его затянуло в грунтозацепочный механизм.Сегодня в 15:34
Над храмом навис… диалог
Верующие опасаются сноса.Сегодня в 15:23
В Перми студент надругался над сокурсником
На пьяной оргии.Сегодня в 15:03
Макаровский мост в Екатеринбурге встанет на реконструкцию в июне
Перекроют треть проезжей части.Сегодня в 14:52
Екатеринбуржец выжил после падения с 12 этажа
Он - в реанимации.Сегодня в 14:49
"Екатеринбург-Арена" козырнула перед ревизорами
Впечатлив весом в 6200 тонн.Сегодня в 14:03
Право трясти долги со свердловчан получили 4 агентства
Руки у коллекторов теперь связаны.Сегодня в 13:49
В южноуральском "Баден-Бадене" едва не утонул 3-летний мальчик
Оставшись без присмотра.Сегодня в 13:38
СМИ раскрыли личность убийцы беглого экс-депутата Госдумы
Якобы это агент российских спецслужб.Сегодня в 13:11
У первоуральского чиновника отобрали дом и землю
Купленные на сомнительные деньги.Сегодня в 13:09
Свердловских школьников пустят за руль
В учебных целях.Сегодня в 12:53
В Тобольске автоледи переехала мужчину на "зебре"
Он погиб.Сегодня в 12:49
Сторонники Навального не "уговорили" облсуд на митинг в Екатеринбурге
Запрет вступил в силу.Сегодня в 12:38
Малый бизнес в Свердловской области подрастет на 50 миллионов
В 2017 году.
Главные новости
- Сегодня в 15:52На челябинском заводе "Мечела" погиб рабочий
- Сегодня в 15:34Над храмом навис… диалог
- Сегодня в 14:52Екатеринбуржец выжил после падения с 12 этажа
- Сегодня в 14:49"Екатеринбург-Арена" козырнула перед ревизорами
- Сегодня в 14:03Право трясти долги со свердловчан получили 4 агентства
Аналитика
Над храмом навис… диалог
Верующие опасаются сноса.
Реформа МЧС: вертолеты на вылет
Сотрудники на улицу.
"Хрущевкам" приказано долго жить
В Екатеринбурге денег на снос нет.