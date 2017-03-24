Якобы это агент российских спецслужб.

Экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова в Киеве убил 28-летний Павел Паршов, пишет "Лайф" со ссылкой на собственные источники.

По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, киллер служил в украинской Нацгвардии, куда был внедрен как "агент российских спецслужб". Также известно, что Паршов был объявлен в розыск по делу о фиктивном предпринимательстве и легализации преступных доходов.

Убийство российского экс-парламентария Дениса Вороненкова было совершено 23 марта возле киевского отеля "Премьер-палас". Стрелявший был ранен охранником Вороненкова и позже скончался в больнице, передает "Уралинформбюро".

Денис Вороненков скандально прославился после того, как, не сумев переизбраться в Госдуму, вместе со своей супругой Марией Максаковой переехал на Украину. Там он сменил гражданство и дал показания против экс-президента Виктора Януковича.

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