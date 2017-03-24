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В Общественной палате РФ от Южного Урала будет заседать экологСегодня в 17:41

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Феликс Панов.

Челябинскую область в Общественной палате РФ будет представлять председатель Южно-Уральского общественного волонтерского экодвижения "Время Че" Феликс Панов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующее решение по итогам тайного голосования было принято 23 марта на внеочередном заседании Общественной палаты Южного Урала. Вторым претендентом был зампредседателя исполкома областной общественной организации "Башкирский Курултай" Наиль Шайдулин.

"Особенно важно, чтобы интересы Челябинской области были представлены на федеральном уровне именно общественником-экологом. Это позволит наиболее эффективно решать проблемы накопленного экологического ущерба на Южном Урале и содействовать формированию объективной информационной повестки, исключив спекуляции на экологической теме", – прокомментировал итоги голосования лидер челябинских общественников Олег Дубровин.

В нынешнем составе федеральной Общественной палаты представителями Челябинской области являются Светлана Яремчук (была рекомендована Общественной палатой региона) и Денис Рыжий, избранный путем интернет-голосования. Срок их полномочий истекает летом 2017-го. Феликс Панов приходит на смену Яремчук. Его полномочия продлятся до 2020 года.

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