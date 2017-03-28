Уступив место заму.

Бывший депутат свердловского Заксобрания Евгений Артюх лишился поста председателя отделения общественной организации "Опора России" на Среднем Урале, который занимал 15 лет. На внеочередной конференции реготделения, состоявшейся 24 марта, было принято решение о передаче полномочий Илье Тыщенко, который при Артюхе был его заместителем, передает "Уралинформбюро".

"Мы всегда стремились к тому, чтобы в нашей организации сохранялись традиции. Как правило, эстафетную палочку от председателя перенимает его заместитель", - поддержал кандидатуру Тыщенко президент "Опоры России" Александр Калинин.

В 2016 году Евгений Артюх потерял сразу три должности. После скандала с выдвижением кандидатов в Госдуму РФ, включая экс-губернатора Южного Урала Михаила Юревича, и последующего отказа в их регистрации он был смещен с поста председателя "Российской партии пенсионеров за справедливость". Чуть позже он лишился кресла руководителя проекта "За честные закупки" в свердловском реготделении ОНФ. Кроме того, по итогам сентябрьских выборов Артюх не сумел переизбраться в новый созыв областного Заксобрания.

Впрочем, совсем без работы бывший региональный парламентарий не останется – он возглавил попечительский совет реготделения "Опоры России".