Ройзман упал ниже мэрского27 марта в 15:12
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Рейтинга.
Евгений Ройзман по итогам января-марта 2017 года оказался в хвосте рейтинга российских мэров, составленного Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" и Финансовым университетом при правительстве РФ. Глава Екатеринбурга занял 73 место из 88 возможных, сообщает "Уралинформбюро".
По мнению руководителя уральского отделения ФоРГО Анатолия Гагарина, с ролью председателя гордумы - главы города Ройзман до конца не справляется. "Когда он сам стал властью, ему необходимо было занять какую-то определенную позицию – города или области. Или - что было бы для него предпочтительно - сохранить некую дистанцию. Но поскольку должность над ним довлела, он вынужден был определиться, что он и сделал, и стал рупором городской администрации. Надо сказать, что предлагаемые тезисы он озвучивал довольно коряво, что привело к потере им значительной части электората, которая верила в него и в реализацию его предвыборных обещаний", - пояснил эксперт.
Он считает, что предвыборная программа Евгения Ройзмана была заведомо нереализуемой: "Ни одного обещания он не воплотил в жизнь. И по большому счету нужна эта программа была только для того, чтобы выступать в пику конкуренту на выборах главы города Якову Силину и наращивать свой авторитет".
В условиях политического перемирия между городом и областью Ройзман оказался не нужен ни одному из лагерей. Однако, учитывая, что реальные рычаги управления муниципалитетом сосредоточены в руках сити-менеджера Александра Якоба, у главы города остаются возможности управлять гордумой, уверен Анатолий Гагарин: "Но делает он это оригинально, что часто выражается в оскорблениях своих же собственных коллег. Все это не прибавляет ему бонусов в качестве политического лидера: из коротких штанишек общественного деятеля он так и не вырос. Он остался блогером-общественником. Думаю, второй раз шанса избраться в руководство города - ни главой Думы, ни главой администрации - ему не дадут".
Изменение политического расклада на Среднем Урале стало одной из причин ухода Ройзмана в тень из публичного пространства, подчеркивает руководитель Центра региональных политических исследований УрФУ Руслан Мухаметов. "Вторая причина – угроза отмены прямых выборов мэра уральской столицы. С 2015 года на Среднем Урале наблюдается тенденция перехода на так называемую "советскую" систему организации местной власти, то есть избрание "сильного мэра" депутатами городской думы. В условиях доминирования вышеназванного процесса и позиционирования Евгения Ройзмана как ярого сторонника сохранения прямых выборов излишняя публичная активность главы Екатеринбурга могла выступить катализатором отмены", - поясняет политолог.
В данной ситуации, считает он, уход Евгения Ройзмана в политическую тень накануне губернаторских выборов говорит о минимальных перспективах его участия в избирательной кампании 2017 года.
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