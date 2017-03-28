Проигравший единоросс заявляет о массе нарушений.

Экс-кандидат в гордуму Екатеринбурга от "Единой России" Владимир Стругов потребовал отмены результатов состоявшихся 19 марта довыборов в представительный орган, а также отставки председателя горизбиркома Ильи Захарова и главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова. Информация об этом размещена на странице политика в Facebook, передает "Уралинформбюро".

"По словам очевидцев, во время досрочных выборов на избирательные участки хлынула волна маргиналов: без документов, подтверждающих причины их голосования в досрочный период. Такой социальной активности можно лишь позавидовать. Не иначе как подкуп – скажете вы и будете абсолютно правы!" - гласит сообщение (здесь и далее орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Победу по округу №14 одержал единственный самовыдвиженец Владимир Смирнов. Его имя в месседже единоросса не фигурирует, но явные намеки присутствуют: "По одной из версий, досрочные выборы были устроены избирательной комиссией специально, для возможности провести кандидата-самовыдвиженца в депутаты по 14 округу. Думаем, вы уже догадались о ком идет речь?".

Отмечается также, что администрация Орджоникидзевского района в ходе избирательной кампании якобы оказывала поддержку будущему победителю: "Кандидата от партии "Единая Россия" Владимира Стругова, как правило, даже не пускали на встречи, организованные администрацией. Право выступить на одной сцене с кандидатом –самовыдвиженцем приходилось всякий раз отвоевывать".

Илья Захаров со своей стороны заметил, что если имелись подозрения на нарушения, жалобы следовало подавать в период кампании: "Несколько жалоб было, в том числе - на действия Трапезникова. Мы даже на рабочей группе в присутствии представителей Стругова рассмотрели ее – абсолютным большинством решили, что никакого нарушения нет".

Происходящее сейчас председатель горизбиркома называет "маханием кулаками после драки" и недоумевает по поводу действий представителей Стругова – 26 марта у кинотеатра "Заря" состоялся несогласованный митинг с теми же требованиями, что и на странице единоросса в соцсети.

"Незаконно отменить итоги выборов путем каких-то митингов – это что-то на Майдан похожее. Зачем это нужно бывшему кандидату, я не знаю. А лозунги типа "Захарова в отставку!" меня даже забавляют", - подытожил собеседник "Уралинформбюро".

Согласно сообщению на странице Владимира Стругова, "жалобы свидетелей нарушений направлены в ГУВД". Однако в пресс-службе ГУ МВД по региону не сумели подтвердить эти сведения – куда именно поступили и поступили ли вообще заявления, в настоящее время выясняется.