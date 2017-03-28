И штрафу в 20 000 рублей.

Тверской суд Москвы приговорил Алексея Навального к 15 суткам ареста за неподчинение полицейским и 20 000 рублей штрафа за организацию несанкционированной массовой акции в центре Москвы. Вердикт был озвучен 27 марта, передает "Уралинформбюро".

По обоим обвинениям политик себя виновным не признал. Касаемо организации акции, он заявил, что действовал в рамках закона, поскольку столичная мэрия отказала в согласовании митинга в центре, но альтернативные варианты заявленному месту проведения предоставила слишком поздно.

Митинги, заявленные как "против коррупции", прокатились по России 26 марта. В Москве по их итогам были задержаны несколько сотен человек.

В Екатеринбурге по разным оценкам на улицы вышли от 1000 до 2500 горожан, из которых 12 затем были задержаны.



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