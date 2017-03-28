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В Екатеринбурге участников митинга Навального оштрафовали27 марта в 18:52

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На 10 тысяч рублей.

Суд Ленинского района Екатеринбурга 27 марта 2017 года оштрафовал двух задержанных участников митинга против коррупции. Им придется заплатить по 10 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Несанкционированный митинг против коррупции, инициированный штабом Алексея Навального, прошел в уральской столице 26 марта. Участие в нем приняли по разным оценкам от 1000 до 2500 человек.

В ходе мероприятия полиция задержала и составила протоколы об административном нарушении в отношении 12 человек. Дела по 8 из них сейчас рассматриваются в Ленинском райсуде. Еще по 4 решение сегодня должен был вынести суд Верх-Исетского района, но процессы были отложены до 29 марта.

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