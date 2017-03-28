Главный "зачинщик" - Паслер.

Депутаты гордумы Североуральска распространили в СМИ открытое письмо с призывами отставки мэра Бориса Меньшикова. Как ранее и прогнозировало "Уралинформбюро", местный депутат Владимир Паслер, брат бывшего премьера свердловского кабмина, поставил губернатору негласный ультиматум: принятие важных для резиденции реформ в обмен на кресло градоначальника.

Всего открытое письмо подписали 8 из 17 депутатов гордумы Североуральска, а также 8 членов местной общественной палаты.

Основной смысл послания сводится к тому, что за 5 лет руководства муниципалитетом Б.Меньшиков не смог добиться никаких значимых результатов. "По нашему твердому убеждению город в последнее время теряет завоеванные при Ильиных В. А. позиции, в городе формируются деструктивные процессы, в частности, продолжаются болезненные явления в сфере ЖКХ, особенно в посёлке Калья, в системе ЦГБ проводится безудержная "оптимизация", непонятная не только участникам недавнего митинга, но и большинству жителей города", - перечисляют претензии авторы письма.

В обращении особо подчеркивается провал переговоров мэра с депутатами и общественниками о реформе избирательной системы. Как и по всей области, в муниципалитете планируется отменить голосование по партийным спискам и формировать гордуму только из одномандатников. Инициатива исходит от резиденции губернатора. Для принятия соответствующих поправок в Устав города необходима поддержка 14 из 17 депутатов гордумы, однако половина из них сформировала оппозицию, блокирующую принятие изменений.

Как ранее поясняли источники "Уралинформбюро", с самого начала споры о переходе города на новую систему избрания депутатов стали лишь оружием в борьбе за кресло мэра: поправки в устав города будут приняты, если Б.Меньшиков уступит свой пост В.Паслеру.

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