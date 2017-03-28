Мэрам предстоит решить масштабные задачи.

28 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставит перед мэрами новые задачи. Развитие территорий будет поставлено на "рельсы" приоритетных стратегических проектов, утвержденных Советом при президенте РФ, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Как подчеркивает глава региона, именно эти "точки роста" станут залогом качественного рывка в развитии Среднего Урала.

Внедрение принципов работы на основе обозначенных президентом приоритетных направлений в Свердловской области ведется с осени прошлого года. На уровне регионального правительства формируются проектные офисы, которые будут курировать выполнение поставленных задач. В ближайшие время подобные структуры должны быть сформированы и на уровне муниципалитетов.