В гордуме ждут предложения по кандидатурам.

28 марта 2017 года гордума Екатеринбурга объявила о формировании нового состава избиркома муниципалитета и начале приема предложений по кандидатурам. Срок полномочий действующего состава заканчивается через два месяца, сообщает "Уралинформбюро".

Пятеро из десяти членов комиссии будут утверждаться гордумой по представлению политических партий, остальные – от избирательной комиссии региона.