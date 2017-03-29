Американцы загнали весь мир под колпак ПРО28 марта в 20:48
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И Россия не исключение.
Американская система противоракетной обороны (ПРО) представляет угрозу для российской орбитальной спутниковой группировки. Об этом 28 марта заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Виктор Познихир.
Созданием глобальной системы ПРО Штаты занимаются более десяти лет и намерены продолжать, нарушая тем самым стратегическую стабильность в мире, подчеркнул Познихир. Наращивание военного потенциала в США стимулирует гонку вооружений на всей планете.
Главными противниками Белый дом называет Иран и КНДР, но фактически под прицелом Россия, передает "Уралинформбюро". Представитель Генштаба РФ отметил, что уже сейчас средства противоракетной обороны американцев способны перехватывать российские и китайские баллистические ракеты.
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