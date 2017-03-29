Миронов договорился.

КПРФ и ЛДПР поддержат лидера уральских справедливороссов Александра Буркова на выборах губернатора Свердловской области. Об этом заявил глава СР Сергей Миронов в эфире телеканала "Россия 24", сообщает "Уралинформбюро".

По его словам, три партии договорились о выдвижении единых кандидатов в 7 из 14 регионов, где пройдут губернаторские выборы в этом году. В двух из них это будут представители ЛДПР, еще в двух – КПРФ, в трех – СР. "Я называю три региона: Свердловская область — Александр Бурков, Ярославская область — Анатолий Грешневиков, Республика Карелия — Ирина Петеляева. Сильные, мощные кандидаты", - уточнил С.Миронов.

Стоит отметить, что первые слухи о партийной коалиции появились еще на прошлой неделе. Они были сразу опровергнуты КПРФ. Сейчас коммунисты подчеркивают, что речь идет лишь о предварительной договоренности.