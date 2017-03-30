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В Западно-Уральском управлении Ростехнадзора сменился глава29 марта в 14:41

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Прежний попал под "уголовку".

Западно-Уральское управление Ростехнадзора на правах исполняющего обязанности возглавил Александр Филатов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства, передает "Уралинформбюро".

В отношении прежнего руководителя Александра Кондалова в середине марта было возбуждено уголовное дело. По сведениям источников "Коммерсанта", ему вменяется превышение должностных полномочий.

По версии следствия, Кондалов преступил закон при утверждении свидетельств о регистрации особо опасных производственных объектов (ОПО) нескольких промышленных предприятий. В документы были внесены заведомо ложные сведения о более низком классе опасности объектов. Это сократило расходы на их содержание, а бюджет недосчитался порядка 100 миллионов рублей экологических платежей. Вместе с тем были созданы предпосылки для возникновения ЧС.

Александр Кондалов возглавлял Западно-Уральское управление Ростехнадзора с 2009 года. До этого на протяжении девяти лет руководил прокуратурой Прикамья.

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