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Российская армия станет почти 2-миллионной29 марта в 17:04

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В июле 2017 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 июля 2017 года штатная численность вооруженных сил страны достигнет 1,903 миллиона человек.

Как следует из документа, непосредственно военнослужащих будет насчитываться порядка 1 миллиона, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что с июня 2016 года штатная численность армии была утверждена на уровне 1,885 миллиона человек, с 1 января она достигла 1,897 миллиона. Таким образом за год она возрастет на 18 000 человек.

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