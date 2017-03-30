Виктора Нилова.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы ГИБДД РФ Виктора Нилова. Документ опубликован на портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Нилов возглавил ГИБДД в январе 2011 года. В 2012 году ему присвоили звание генерал-лейтенанта полиции. В начале марта 2017 года появились слухи о том, что он может подать в отставку. Но в ГИБДД данные сообщения назвали домыслами.

Вместе с Ниловым в приказе говорится об увольнении представителя России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Георгия Матюшкина.