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Глава Новоуральска подал в отставку29 марта в 17:38

  • Текст

Досрочно.

Мэр Новоуральска Владимир Машков официально объявил об уходе. Заявление об отставке было сделано 29 марта на заседании гордумы, на котором глава города также представил отчет о своей работе за 2016 год, сообщает "Уралинформбюро".

Об уходе новоуральского мэра стало известно неделю назад. В дальнейшем В.Машков планирует продолжить карьеру в Калининградской области. По одной из версий, ему предложили место вице-губернатора, по другой – советника главы региона по внутренней политике.

В.Машков возглавлял Новоуральск с 2012 года. Срок его полномочий в кресле мэра истекал осенью 2017 года.

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