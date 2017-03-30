Организаторы конкурса вступились за российскую певицу.

Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что Украина может быть отстранена от Евровидения, если не будет урегулирован конфликт с участием в песенном конкурсе россиянки Юлии Самойловой.

"Я глубоко сожалею о том, что Евровидение используется для политических игр. Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их, а не настраивать друг против друга", - цитирует Делтенре швейцарское издание Blick.

По словам главы EBU, организующего Евровидение, на поиск выхода из сложившейся ситуации у властей Украины несколько недель. Делтенре предлагает рассмотреть вариант переноса сроков запрета на въезд Самойловой на Украину, чтобы она смогла принять участие в конкурсе, передает "Уралинформбюро".

Служба безопасности Украины запретила российской певице въезжать в страну в течение трех лет из-за того, что она посещала Крым, который официальный Киев продолжает считать своей территорией, оккупированной Россией. Вердикт был озвучен 22 марта.



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