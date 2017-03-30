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Глава Прикамья назначил себе советника по медицине29 марта в 18:49

  • Текст

Из рядов "старой гвардии".

Бывший вице-премьер Пермского края Анатолий Зубарев назначен советником врио главы региона Максима Решетникова по вопросам здравоохранения. Он будет работать на общественных началах, речи об официальном трудоустройстве не идет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

Анатолий Зубарев в 2000-2005 годах возглавлял управление здравоохранения Пермской области, затем в течение года руководил региональным ТФОМС. С 2006 по 2008 год занимал должность главы минздрава Пермского края. В 2008-2010 годах – вице-премьер краевого правительства по соцполитике.

По данным СМИ, последние годы Зубарев работал в минздраве Московской области.

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